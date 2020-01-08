ASUS ROG'dan Display Stream Compression Teknolojisine Sahip Oyuncu Monitörleri!

Display Stream Compression

Bir sıkıştırma standardı olan Display Stream Compression teknolojisi, ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını görüntü kalitesinde belirgin bir kayıp olmadan tek arayüz üzerinden yüksek hızla aktarmak için kullanılıyor. DSC teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG43UQ ve ROG Strix XG27UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden ve görüntü kalitesini olumsuz etkileyen renk alt örnekleme yöntemi kullanılmadan 144 Hz yenileme hızında 4K çözünürlükle ayrıntılı ve akıcı görüntüler sunabiliyor.

DSC teknolojisi olmadan bu performansa ancak iki adet DisplayPort bağlantısı ile ulaşılabiliyor. Yeni ROG monitörler tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden HDR ve değişken yenileme hızı özelliklerine destek veriyor.

ASUS, 360 Hz Tazeleme Hızıyla Gelen ROG Swift 360Hz’i Duyurdu!

ROG Swift PG43UQ



Dünyanın DSC teknolojisine sahip ilk 43” oyuncu monitörü olan ROG Swift PG43UQ, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle 4K görüntü sunuyor. Monitör, DCIP3 renk gamının %90’ını kapsayan HDR teknolojisiyle DisplayHDR 1000 sertifikası için gereken kontrastı sağlıyor. Yeni model NVIDIA G-SYNC teknolojisine de destek veriyor. Swift PG43UQ ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunuyor.