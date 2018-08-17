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Asus ROG Zephyrus S tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

ROG Zephyrus ile gönüllerde taht kuran Asus, ROG Zephyrus oyuncu bilgisayarını yeniledi.

Asus ROG Zephyrus S tanıtıldı!

Asus laptop dünyasına yeni ürünleri ile yön vermeye devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ROG Zephyrus ile gönüllerde taht kuran Asus, ROG Zephyrus oyuncu bilgisayarını yeniledi.

İnce oyun bilgisayarları üretilmesine olanak sağlayan Nvidia'nın Max-Q GPU tasarımını kullanmaya devam eden Asus, ROG Zephyrus oyuncu bilgisayarını yenileyerek seriye yeni bir soluk getirdi.

Gücünü Intel Core i7-8750H işlemcisinden alan yeni Zephyrus S, 15.6 inçlik Full HD IPS ekranla birlikte geliyor. En kalın noktası 1,57 cm seviyesinde olan cihaz, selefinden yüzde 12 daha ince. GeForce GTX 1060 (6 GB GDDR5) ve GeForce GTX 1070 (8 GB GDDR5) olmak üzere iki farklı ekran kartı seçeneğiyle satışa sunulan bilgisayar, oyun tutkunları için oldukça makul bir ürün.
Asus ROG Zephyrus S tanıtıldı!

USB-A, USB-C, HDMI ve 3.5 mm kulaklık girişleri bulunan Zephyrus S'in bağlanılabilirlik noktasında çeşitli seçenekler sunuyor olması göze çarpıyor. Olumsuz yönde değil tabii ki.

Metal bir kasaya sahip olan Zephyrus S, ince çerçeveleri ile de oyun bilgisayarı olduğunu unutturuyor. Asus, 15.6 inçlik bir bilgisayarı ince çerçeveler sayesinde 14.2 inçlik boyuta kadar düşürdüğünü açıkladı. Monster markasının ürünlerini gözümün önüne bile getirmek istemiyorum açıkçası.

Eylül ayında oyuncuların beğenisine sunulacak olan Zephyrus S'in henüz resmi satış fiyatı hakkında bir bilgi paylaşılmış değil.

Kaynak: Teknolojioku

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Asus ROG Zephyrus S teknoloji ROG Zephyrus

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