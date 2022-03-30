HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Asus'tan Rusya'ya şok! Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih bizzat açıkladı

Asus'tan Rusya'ya şok! Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih bizzat açıkladı

30.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürüyor. Bazı şirketler, ülkeye ürün tedarik etmeyi durdurmak gibi önemli kararlara imza atıyor. Son olarak Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.

Asus'tan Rusya'ya şok! Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih bizzat açıkladı

Tayvanlı elektronik devi Asus, Rusya’ya ürün tedarikini durdurma kararı aldı. Tayvan’ın en büyük diz üstü bilgisayar üreticisi ve bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, dün Tayvan’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu karardan bahsetti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİZZAT AÇIKLADI

Bir süredir kendisine ve ASUS firmasına yöneltilen, Rus pazarına gönderilen elektronik ürün ve hizmetlerin durdurulup durdurulmayacağı sorusunu cevaplandıran Shih, "Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduk" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorduğu, Rus pazarındaki pazar payı ve Ukrayna savaşının firmaya olan etkileri hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakan Shih açıklamasında, sadece şu an için Rusya’ya ürün göndermediklerini tekrarlamakla yetindi.

AW567961_01

ASUS FİRMASINA "FAALİYETLER DEVAM EDİYOR" RAPORU

ABD'de yer alan The Yale School of Management tarafından, Rus pazarındaki firmaların faaliyet durumları hakkında güncel bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda, Asus firması için "Faaliyetler devam ediyor" (Digging in) tespitinde bulunuldu. The Yale School of Management tarafından "Digging in" tespitinin anlamına ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’ya olan müdahalesinin durdurulmasını istiyor ama Rus pazarındaki faaliyetlerini fiilen askıya almıyor" ifadeleri kaydedildi. Ayrıca bu raporda firmalar için 5 farklı ölçek ile Rus pazarındaki faaliyetleri analiz ediliyor. Bu faaliyet analizleri arasında ise, "Pazardan çekilmiş", "Faaliyetleri durdurmuş", "Geri ölçekleme durumunda", "Zaman kazanıyor", "Faaliyetler devam ediyor" tanımlamaları yer alıyor.

UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI MYKHAİLO FEDOROV, SHİH'E SESLENMİŞTİ

Mart ayının başında Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak, Shih’den Asus firması olarak Rus pazarından çekilmelerini talep etmişti. Federov, "Ruslar sizin harika teknolojinizi kullanacak insani değerlere sahip değiller. Ürünleriniz barış için kullanılmalı savaş değil" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Instagram çöktü mü?Instagram çöktü mü?
Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı...Bakan Dönmez duyurdu! Karadeniz gazı...
'CHP arkanda kapı gibi durur''CHP arkanda kapı gibi durur'
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatına büyük indirim

Akaryakıt fiyatına büyük indirim

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

Açıklaması sonrası peş peşe saldırılar

Açıklaması sonrası peş peşe saldırılar

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.