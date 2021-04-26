Asus Zenfone 8, Geekbench listesinde kendini gösterdi

ASUS, ZenFone 8 serisi akıllı telefonlarını yakında piyasaya sürebilir. Bunun arkasındaki sebep, yakın zamanda TÜV SÜD sertifikasında görülen ZenFone 8 Mini’nin şimdi Geekbench kıyaslama sitesinde görünmesi. Görünüşe göre Tayvanlı teknoloji devi, resmi duyuru yapmadan önce telefonun performansını test ediyor. Listede cihaz, yonga seti ile birlikte, “lahaina” kod adı ve 1.80GHz taban frekansı ile belirtildi.

İŞTE ASUS ZENFONE 8 MINI'NİN GEEKBENCH'TEKİ DETAYLARI

Geçmiş raporlar, ASUS ZenFone 8 Mini’nin model numarasının ASUS_I006D / ASUS_ZS590KS olduğunu ortaya çıkardı. Yeni liste, Zenfone 8’in 8 GB RAM’e sahip bir Snapdragon 888 yonga setine sahip olduğunu ve Android 11 ile geleceğini ortaya koyuyor. Telefon, tek çekirdekte 1.124 puan ve çok çekirdekte ise 3.669 puana sahip oldu. Bu puanlar diğer Snapdragon 888 destekli telefonlarla aynı seviyede ve geçen haftanın sızdırılan Zenfone 8 Mini Geekbench skorlarıyla yakından eşleşiyor.

Önceki sızıntılara göre, tüm Zenfone 8 serisi modeller Snapdragon 888 yonga seti, 120Hz yenileme hızına sahip, FHD+ AMOLED ekran ile gelecek. Kameralar için, henüz piyasaya sürülmemiş bir Sony IMX663 modülünün yanı sıra 64MP Sony IMX686 modüllü bir ana kameradan da bahsediliyor. Listede çıkan özelliklere göre Zenfone 8 serisi ayrıca 30W hızlı şarja sahip olacak.

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