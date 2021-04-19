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Asus Zenfone 8 Mini Geekbench’te

19.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asus’un Zenfone 8 serisini en son söylentilere göre en az üç boyutta duyurması bekleniyor. Grubun en küçük cihazı ASUS_I006D kod adlı 5,9 inç Asus Zenfone 8 Mini olacak.

Asus Zenfone 8 Mini Geekbench’te

Şubat ayında yayınlanan DigiTimes’tan bir rapor, ASUS’un kompakt bir ZenFone cihazı geliştirdiğini iddia etti. Bu telefonun ASUS ZenFone 8 Mini olarak adlandırılabileceği tahmin ediliyordu. Daha sonra, XDA Developers, ROG Phone 5’in çekirdek kaynak kodunda “SAKE” kod adını keşfetti.

Yayın, bu kod adının ASUS ZenFone 8 Mini’ye ait olabileceğini söyleyedi ve cihazın birkaç özelliğini ortaya çıkardı. Daha sonra akıllı telefon TÜV SÜD tarafından sertifikalandırıldı. Buna göre cihazın şarj hızı da belli oldu. ASUS ZenFone 8 Mini, birkaç spekülasyonu doğrulayan ve ayrıca cihazın bazı temel özelliklerini ortaya çıkaran Geekbench’te görüntülendi.

İŞTE ZENFONE 8 MİNİ'NİN GEEKBENCH PUANI

Telefon bugün yeni özellikleri ortaya çıkaran Geekbench veri tabanında görüntülendi. Zenfone 8 Mini, 16GB RAM’in yanı sıra Snapdragon 888 tarafından destekleniyor. Cihaz tek çekirdekli bölümde 1.123 ve çok çekirdekli kısımda 3.681’lik etkileyici puanlar elde etti.

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ASUS ZENFONE 8 MİNİ ÖZELLİKLERİ

Önceki iddialara dayanarak, Zenfone 8 Mini, yeni bir Sony IMX663 modülünün yanı sıra 64MP Sony IMX686 ana kameraya sahip olacak. Telefon ayrıca 30W hızlı şarj ile gelecek. Tüm Zenfone 8 serisi telefonların OLED ekranları 120Hz yenileme hızı ve FHD + çözünürlükle donatması bekleniyor. Mini’ye, Zenfone 8 Pro (ASUS_I004D) ve önceki Zenfone serisinin flip-up kamerasını taşıyan tek cihaz olabilecek Zenfone Flip katılacak.

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akıllı telefon
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