Rog Phone 5'in nasıl ikiye katlanabildiğini açığa çıkardılar

Cihazın neden ve nasıl katlanabildiği konusu merak uyandırdı. Ardından JerryRigEverything’den Zack isimli kullanıcı ROG Phone 5’in sökülme videosunu çekti. Videoda cihazın arkası çıkarıldığında daha önce hiç görmediğimiz bir görüntü ile karşılaşıyoruz.

İÇ YAPISAL GÜÇLENDİRME YOK

Orta panonun üstüne ve altına yerleştirilmiş iki ayrı pil mevcut. İki ayrı pil kurulumu daha önce görmediğimiz bir şeydi. Cihazda hiçbir iç yapısal güçlendirme bulunmuyor. Sadece cihazın bağlı olduğu çerçeveler mevcut.

Cihazın ikiye bölünmesi ise, tam olarak çerçevenin kesiklerden dolayı en savunmasız olduğu noktalarda gerçekleşiyor. Bu durum muhtemelen her şeyi açıklıyor. ROG Phone 5 ayrıca oldukça büyük bir soğutma buharı odasına sahip.

Ancak Sony Xperia Pro’nun kullandığı soğutma sistemi ile kapışacak ölçüde başarılı değil. Sony Xperia Pro soğutma konusunda hiç bir oyuncu telefonunun elde edemediği kadar başarıya sahip. Ancak Asus Rog Phone 5 6,78 inç boyutunda oldukça büyük bir ekrana sahip. Ayrıca cihaz Full HD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve AMOLED ekran paneli sunuyor.

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