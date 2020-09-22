Asya Kaplan Sivrisineği nedir? Asya Kaplan Sivrisineği nasıl ayırt edilir, nerelerde görülür?

Asya Kaplan Sivrisineği yeniden gündeme gelmesiyle beraber İstanbul’daki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Bu nedenle çok sayıda vatandaşlar Asya Kaplan Sivrisineği nedir sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir toplantıda Zika Virüsü, Sarı Humma, Batı Nil Virüsü Ateşi ve Ensefalit gibi hastalıkları taşıma potansiyeli olan Asya Kaplan Sivrisineği gündeme geldi. Toplantıda konuşan isimlerden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Parazitoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Öter, Asya Kaplan Sivrisineği türünün ilk kez 10 sene önce İpsala Sınır Kapısı’nda, son 3 senedir de İstanbul’daki bazı ilçelerde görüldüğünü belirtti. Peki, Asya Kaplan Sivrisineği özellikleri nedir? Asya Kaplan Sivrisineği ısırması nasıl olur? ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NEDİR? Bulunduğu alandan farklı bölgelere yayılabilen bir tür olan Asya Kaplan Sivrisineği, 100 istilacı canlı türü listesinde üst sıralarda bulunuyor. Kuzey Kutup Dairesi ve Antarktika dışında her bölgede bulunabilen bir biyotik potansiyeli olan Asya Kaplan Sivrisineği türünün asıl vatanı da Güneydoğu Asya’dır. Tür, her saat aktif anlamda kan emme özelliği gösteren agresif bir tür olarak öne çıkıyor.

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NASIL AYIRT EDİLİR? Asya Kaplan Sivrisineği için diğer sivrisineklerden farklı olduğu şeklinde açıklama yapan Do. Dr. Öter, türün insan yapımı olan durgun sularda yaşadığını belirtiyor. Bu nedenle Doç. Dr. Öter, tüm vatandaşları balkon, bahçe ya da evdeki beklemiş sulara karşın uyarıyor. Alerjik reaksiyonlarının çok fazla olduğunu belirten Doç. Dr. Öter, kan emme sırasında tükürük bezindeki proteinlerin deri altı dokuya geçtiğini ve alerjik reaksiyon yarattığını söylüyor. Ağırlıklı olarak insan yapımı küçük su rezervlerinde bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Öter, bahçedeki saksının dibinde veya süs havuzunda üreyebildiklerini hatırlatıyor ve bu nedenle de vatandaşların bu alanların üstünü tel ile kapatabilecekleri ya da suyu boşaltabilecekleri tavsiyesinde bulunuyor. ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ NERELERDE GÖRÜLÜR? Doç. Dr. Öter, Asya Kaplan Sivrisineği hakkında olumsuz koşullara dayanıklı ve adaptasyon süresinin kısa olduğunu belirtiyor. Biyolojisinin farklı olduğunu adaptasyon gücünün yüksek olduğunu aktaran Öter, uyum kabiliyeti nedeniyle İstanbul coğrafyasına da uyum sağlayabileceklerini düşündüklerini söylüyor. Çok soğuk koşullara da dayanabilen tür ile ilgili olarak 5 dereceye dek aktiviteye devam ettiği yönünde çalışmaların olduğunu aktarıyor. İlk çalışmalara göre Asya Kaplan Sivrisineği türünün görüldüğü bölgeler olarak Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Arnavutköy ilçeleri ön plana çıkıyor.