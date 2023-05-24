HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. At üstünde yüzlerce kilometrelik yolculuk yaptı! "Her şey kızım için"

At üstünde yüzlerce kilometrelik yolculuk yaptı! "Her şey kızım için"

24.05.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan kızı Zeynep Kerse'ye (22) verdiği sözü tutan, Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı ‘endurance binicisi’ olan Selman Kerse (51), İstanbul'un Silivri ilçesinden atıyla yola çıkarak 300 kilometreden fazla yolu 5 günde gidip, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Kerse, "Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Selman Kerse'nin kızı Zeynep Kerse, 2019 yılında ÇOMÜ Sağlık Yönetimi Bölümü'nü kazandı. Kızıyla üniversiteye kayıt için gelen Türkiye Binicilik Federasyonu'nda lisanslı ‘endurance binicisi’ olan baba Kerse, burada kızı Zeynep'e, 'Babamın bir atı olsa da gelse' sözü türkülerde kalmasın. Okulunu bitirince yanına atımla geleceğim' diyerek söz verdi. Zeynep Kerse, mezun oldu. Bunun üzerine baba Kerse 17 Mayıs'ta İstanbul'un Silivri ilçesinden safkan Arap atı olan 'Kaan Berk' ile yola çıktı. 5 gün boyunca 300 kilometreden fazla yolu atıyla giden Kerse, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde kızıyla buluştu. Kampüste buluşan baba-kız, duygu dolu anlar yaşadı.

‘HER ŞEY KIZIM İÇİN’

Kızına verdiği sözü tuttuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kerse, "Kızıma okulu bitirince atla geleceğimin sözünü vermiştim. İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar 2-3 defa yağmurda ıslandım. Ancak çok sıcak insanlarla karşılaştım. Bana evlerini açtılar, atımı ahırlarına koydum. Kalmak için yanıma çadır aldım ama sağanak buna izin vermedi, çok ıslandım. 300 kilometreden fazla yol gittim. Bu zorlu yollara rağmen buraya ulaştım. Her şey kızım içindi, çok mutluyum. Şu an çok duyguluyum, kızımla biraz özlem gidermek istiyorum. Ben sözümü tuttum kızım da sözünü tuttu okulunu bitirdi" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GURURLUYUM, BU DUYGUNUN TARİFİ YOK'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Kerse ise "Bugün babam İstanbul Silivri'den ziyaretime geldi. Çok gururluyum, bu duygunun tarifi yok. İyi ki benim babam. Üniversiteyi kazandıktan sonra kampüste fotoğraf çekildiğimiz sırada babam, 'Mezun olduğun sene atımla geleceğim' dedi ve geldi. Çok şanslı bir insanım. Bu çok büyük bir fedakarlık. Buraya bir sürü riski göze alarak geldi" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu hiç beklemiyordu! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştıBunu hiç beklemiyordu! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştı
Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'Eski CHP'li vekil Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu açıklaması! 'Sözlerinden hiçbirini gerçekleştiremez'
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Duvara tünel açtı! Kaçmayı düşünmedi bile... Nedeni şaşkına çevirdi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.