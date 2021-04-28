ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

Sorunsuz bir vize dönemi geçirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin mağdur olmaması, sınavlarına sorunsuz bir şekilde katılabilmesi ve sonuçları da en kısa zamanda öğrenebilmeleri için mesai mefhumu olmadan çalışıldığını söyledi.
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Vize Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 28 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’dan 30 Nisan Cuma günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak.
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.' denildi.
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