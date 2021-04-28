HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

28.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen vize sınavlarını oldukça hızlı bir şekilde değerlendiren Açıköğretim Fakültesi, aynı ay içerisinde sonuçları da açıkladı. Pandemi nedeniyle online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen sınavlara katılım yoğun oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar yarıyılı online vize sonuçları açıklandı. Peki, ATA AÖF sonuçları nereden sorgulanıyor? İşte ATA AÖF sonuç sorgulama ekran!

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

Sorunsuz bir vize dönemi geçirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin mağdur olmaması, sınavlarına sorunsuz bir şekilde katılabilmesi ve sonuçları da en kısa zamanda öğrenebilmeleri için mesai mefhumu olmadan çalışıldığını söyledi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI!

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Vize Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

SONUÇLARA NASIL NE ZAMANA KADAR İTİRAZ EDİLİYOR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 28 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’dan 30 Nisan Cuma günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

BÜTÜNLEME VE FİNAL SINAVLARI DA ONLİNE YAPILACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;

Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.' denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Adalet Bakanlığı’ndan sınavlarla ilgili son dakika açıklamasıAdalet Bakanlığı’ndan sınavlarla ilgili son dakika açıklaması
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilenler

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.