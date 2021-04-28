ATA AÖF sonuçları açıklandı! ATA AÖF sonuç sorgulama ekranı!

Sorunsuz bir vize dönemi geçirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilerin mağdur olmaması, sınavlarına sorunsuz bir şekilde katılabilmesi ve sonuçları da en kısa zamanda öğrenebilmeleri için mesai mefhumu olmadan çalışıldığını söyledi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI!

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı. Vize Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SONUÇLARA NASIL NE ZAMANA KADAR İTİRAZ EDİLİYOR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 28 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’dan 30 Nisan Cuma günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

ATA AÖF Bahar Dönemi final sınavları 24 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.