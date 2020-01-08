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  4. ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Öğrenciler, 28-29 Aralık'ta gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavları sonrasında 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler 'ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının 28-29 Aralık'ta yapılmasından sonra gözler ATA AÖF final sonuçlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF
sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA ÖAF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınav 16-17 Kasım tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 2 Aralık'ta belli olmuştu. 15 günlük süreç göz önüne alınırsa final sonuçlarının 13 Ocak'ta
açıklanması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.28-29 Aralık 2019 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Final Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 193 bin 130 öğrenci katıldı

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