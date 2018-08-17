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Ata Demirer yeni filminin çekimlerine eylülde başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can'ın rol alacağı filmde, keyifli bir Ege hikayesi anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Komedyen Ata Demirer, senaryosunu yazdığı "Hedefim Sensin" filminin çekimlerine, eylül ayında başlayacak.

Film, "Eyyvah Eyvah" serisinde çok sevilen Demet Akbağ ve Ata Demirer ikilisini, "Zekeriya" ve "Hafize" karakterleriyle 3 yıl aradan sonra tekrar bir araya getirecek.

Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği "Hedefim Sensin"in yönetmen koltuğunda ise "Kocan Kadar Konuş", "Görümce", "Arif V 216" gibi filmleri yöneten Kıvanç Baruönü oturacak.

Keyifli bir Ege hikayesini konu edinen ve okuma provaları başlayan filmde Demirer ve Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can da rol alacak.

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Gonca Vuslateri İlker Aksum ata demirer Demet Akbağ Erkan Can Hedefim Sensin Tarık Ünlüoğlu

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