HABER

Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekimleri yapılan 'Eyvah Eyvah' filminin başrol oyuncusu Ata Demirer, daha önce isminin kaldırıldığı parka yeniden adının verilmesine, sosyal medya hesabından teşekkür etti. Ata Demirer Parkı'nın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demirer, "Aslolan filmler; gönüllerde kalsın, yüzler gülsün" dedi.  'Eyvah Eyvah' filminin çekimlerinin 10 yıl önce bir bölümünün çekildiği Geyikli beldesinin eski Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Metin Salman, başrol oyuncusu Ata Demirer'in ve filmin adını parka verdi.

Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde çekimleri yapılan 'Eyvah Eyvah' filminin başrol oyuncusu Ata Demirer, daha önce isminin kaldırıldığı parka yeniden adının verilmesine, sosyal medya hesabından teşekkür etti. Ata Demirer Parkı'nın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan Demirer, "Aslolan filmler; gönüllerde kalsın, yüzler gülsün" dedi.
'Eyvah Eyvah' filminin çekimlerinin 10 yıl önce bir bölümünün çekildiği Geyikli beldesinin eski Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Metin Salman, başrol oyuncusu Ata Demirer'in ve filmin adını parka verdi. CHP'li Ercan Yılmaz'ın başkanlık yaptığı dönemde ise Demirer'in adı, parktan kaldırıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Geyikli Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, seçim öncesi vaadi yerine getirerek, Meclis kararıyla parka yeniden Ata Demirer'in adını verdi.
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer de adının yazılı olduğu parkın girişinde fotoğraf çektirip, 'Teşekkürler Geyikli' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer, şunları kaydetti:
"On yıl önce burada başlamıştı, 'Eyvah Eyvah' hikayemiz. O zamanki belediye sağ olsun güzel bir jest yaptı ve bu parkı ekibimize ithaf etti. Yıllar geçti bir gün baktık yok. İhtiras çemberine kapılmış bir başka yetkili kaldırıvermiş. Sonra yine devran değişti. İsimler tabelalar geri geldi. Teşekkürler. Aslolan filmler; gönüllerde kalsın, yüzler gülsün. Öptüm."
Belediye meclisi kararıyla parka yeniden 'Eyvah Eyvah ve Ata Demirer Parkı' yazdırdıklarını belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise "Ata Demirer burada 3 seri film çekti. Biz milyonlarca lira harcasak bu reklamı yapamazdık. Kendisini onore etmek için parka yeniden adını verdik. Kendisi bizden önce davranıp, parka gelerek fotoğraf çektirmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmış. Bizi bir kez daha onore etmiş. Geldiğinden haberimiz olsaydı kendisini misafir ederdik. Ancak en kısa sürede kendisini ağırlayıp, 'Eyvah Eyvah' filminin devamını çekmesini teklif edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Dart Şampiyonasında Avrupa ikincisi olduDart Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.