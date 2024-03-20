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ATA İttifakı'ndan o ilde CHP'ye destek! "Yıllardır başarılı belediyecilik örneği"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.03.2024 22:11
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Antalya’da iftarda partililerle bir araya gelen Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, "Milletimize en iyi hizmeti vereceğini inandığımız rantçı değil halkçı adayları destekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu bağlamda Antalya’da yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i destekleme kararı aldık” dedi.

ATA İttifakı'ndan o ilde CHP'ye destek! "Yıllardır başarılı belediyecilik örneği"

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi.

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"YÜZDE 1 OY ALAMAZ DEDİKLERİ..."

İftar yemeği sonrasında konuşma gerçekleştiren Sağlam, “Geçtiğimiz gene seçimlerde ATA ittifakı olarak yüzde 1 oya alamaz dedikleri dönemde tüm engellemelere rağmen çok kısa bir sure içerisinde 5.17 oy alarak bütün hesapları ve kurulan oyunları bozduk. Sizlerle büyük bir başarıya imza attık. Türkiye’nin gelecek yüzyılında biz de varız. Bundan dolayı 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde 81 il ilçelerimizde hiçbir parti gözetmeksizin milletimize en iyi hizmeti vereceğini inandığımız rantçı değil halkçı adayları destekleyeceğimizin sözünü vermiştik.

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BÖCEK'E ÖVGÜLER

Bu bağlamda Antalya’da yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i Muratpaşa’da Ümit Uysal’ı Konyaaltı’nda Cem Kotan’ı destekleme kararı aldık. Aldığımız kararın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya ata ittifakı
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