Ataç benzeri deniz yaratığının 200 yıl yaşayabildiği keşfedildi

D. maximum, nesli tükenmiş dokunaçlı kafadan bacaklıların sınıfının bir altsınıfı olan Ammonoidea’ya mensup.

Ancak yaratığın sıradışı kabuğu, onun biyolojisinin sırlarını ortaya çıkarmayı zorlaştırıyor.

New York’taki Syracuse Üniversitesi’nden Linda Ivany ve Emily Artruc ise, D. maximum’un kabuğunun 50 santimetre uzunluğundaki kısmından alınan örneklerde saklı kimyasal imzalar sayesinde bazı ipuçları keşfetti. Buna göre, bu ataç benzeri eski yaratıkların ömrü 200 yıl olabilir.

New Scientist'in haberine göre, ikili, Amerika Jeoloji Derneği’nin online bir toplantısında yaptıkları sunumda, söz konusu kabuktaki karbon ve oksijen izotoplarını incelediklerini ve izotopik imzalarında tekrar eden bir desen bulduklarını belirtti.

Bunun, deniz tabanındaki yıllık metan salınımını gösterdiğinden şüphelenen uzmanlar, yıllık desenin, kabuktaki dikey çıkıntılarla eşleştiğini belirtti. Yani D. Maximum’un kabuğuna, hayatta kaldığı her yıl yeni bir çıkıntı ekleniyordu.

Profesör Ivany, her yıl bu kabukların birikerek büyüdüğünü belirtirken bir buçuk metre uzunluğundaki kabuğu göz önüne alıp şu ifadeleri kullandı: