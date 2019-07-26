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ATAKÖY MARİNA'DA TEKNE YANGINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 08:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de bulunan Ataköy marinada sahile bağlı teknede yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de bulunan Ataköy marinada sahile bağlı teknede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucu teknede hasar oluştu.
Ataköy Marina'da sahile bağlı teknede sabah saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tekneden dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle teknedeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekledi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor. Teknede yangın sonucu hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:
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- Olayın meydana geldiği marina
- Yangın çıkan teknenin görüntüsü
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
- Genel ve detaylar

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