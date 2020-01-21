Ataköy'deki tente faciası davası; Şikayetçiler dinlendi

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) ATAKÖY 5. Kısımdaki Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin davada şikayetçiler dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya şikayetçiler, cami imamı olan tutuksuz sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar katıldı. "OĞLUM BABASIZ KALDI"

Aslı Solak Şengezer, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "7 aydır hamile olduğum için olay yerinde değildim. Eşim Mustafa Ümit Şengezer, olay anında hayatını kaybetti. Oğlum babasız kaldı, annem de ölümden döndü." dedi. "İMAM HEMEN KILAR ÇIKARIZ DEDİ"

Olay günü arkadaşının cenazesine gittiğini ifade eden Namık Tamer ise, "O gün çok kar yağmıştı, tenteler kar ile dolmuştu. Karlar da kürenmemişti. Belediye güvenlik şeridi çekmişti. Cenaze namazı kılınacağı sırada imamlardan biri 'Gelin beş dakikada kılar çıkarız' dedi. Bunu diyen huzurdaki sanıklardan biri mi bilemiyorum. Cenaze namazı bittikten sonra cenaze taşınırken tente üzerimize yıkıldı. Tentenin altında kaldım. Kendi gayretlerimle altından çıkmayı başardım, hala fizik tedavi görmekteyim." diye konuştu.

"CEMAATİ TENTENİN ALTINA İMAM SOKTU"

Cenaze namazı için cami bahçesine gittiğini kaydeden Ahmet Pekacar ise şikayetçi olduğunu ifade ederek "Tentelerin bir kısmının etrafı çevrilmişti. Bu arada belediye görevlileri ve caminin imamları tentenin altına girilmemesi konusunda anons yaptılar. Cenaze namazı arabası ile gelen imam ise yaşlı bir beydi. 'Birkaç dakikada kıldırır ve dağılırız' diyerek, cemaati tentenin altına soktu. Özellikle bayanlar arka tentedeydiler, cenaze namazı kılındıktan sonra tente çöktü. Benim boynuma tente profili vurdu, olaydan sonra ayağımda üç parça kırık meydana geldi." şeklinde konuştu. "CAMİ İÇİNE ALINMADIK"

Şikayetçi Ebru Koyun ise "Camiye gittiğimizde sağ taraftaki tentenin profili bel vermişti. Üzerindeki kar kürenmemişti. Buna çok şaşırdık, hava çok soğuk olmasına rağmen cami içerisine alınmadık. Sağ taraftaki tentenin altına şerif çekildi. Kesinlikle bu tentenin altına geçmeyin deniliyordu. Cemaat çok kalabalık olduğu için tentenin altına girdi. Tente devrilince de belden aşağım profilin ayağında kaldı." dedi.