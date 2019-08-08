Atama Kararnamesine göre 403 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 Mülki İdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği bildirildi .

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkezinde görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirilirken, 13 Kaymakam ve 4 Vali Yardımcısı Bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta olan 29 mülki idare amiri, yapılan değerlendirmeler neticesinde Mülkiye Müfettişliğine atanırken merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Geçtiğimiz dönemde de uygulanmaya çalışılan, vali yardımcılarının kaymakamlık görevine atanmalarına devam edilmiş, bu kapsamda 616 olan Vali Yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315’e indirilmişti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere Kaymakam ataması gerçekleştirilirken söz konusu kaymakamların belirlenmesinde tecrübeli ve başarılı olanlar tercih edildi.

Öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.

Buna göre:

- Batman Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy Muğla-Marmaris Kaymakamlığına,

- Şırnak Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi Kayyumu Turan Bedirhanoğlu İstanbul-Küçükçekmece Kaymakamlığına,

- Şırnak-Cizre Kaymakamı ve Cizre Belediyesi Kayyumu Faik Arıcan İzmir-Buca Kaymakamlığına,

- Hakkari-Çukurca Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel Ayca Ankara-Beypazarı Kaymakamlığına,

- Siirt-Eruh Kaymakamı ve Eruh Belediyesi Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya-Kemer Kaymakamlığına,

- Van-İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil Öztürk Antalya-Gazipaşa Kaymakamlığına,

- Ağrı-Diyadin Kaymakamı ve Diyadin Belediyesi Kayyumu Olgun Öner Nevşehir-Avanos Kaymakamlığına,

- Van-Bahçesaray Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur Şatıroğlu Antalya-Demre Kaymakamlığına,

- Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi Kayyumu Atıf Çiçekli Antalya Vali Yardımcılığına,

- Mardin-Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Kayyumu Mehmet Yüzer İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Belediyesi Kayyumu Ceyhun Dilşad Taşkın İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Van-Muradiye Kaymakamı ve Muradiye Belediyesi Kayyumu Harun Yücel İlleri İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına,

- Bitlis-Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediyesi Kayyumu Mustafa Akgül Mülkiye Müfettişliğine,

- Diyarbakır-Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Kayyumu Serdar Kartal Mülkiye Müfettişliğine,

- Hakkari-Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine,

- Erzurum-Hınıs Kaymakamı ve Hınıs Belediyesi Kayyumu Bülent AY Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne,

- Diyarbakır-Silvan Kaymakamı ve Silvan Belediyesi Kayyumu Adem Çelik Isparta-Eğirdir Kaymakamlığına,

- Muş-Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Hacı Arslan Uzan Çanakkale-Ezine Kaymakamlığına,

- Batman-Beşiri Kaymakamı ve Beşiri Belediyesi Kayyumu Mustafa Maslak Erzurum-Aziziye Kaymakamlığına atanırken,

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik öneme sahip diğer ilçelere, genç ve dinamik kaymakamların ataması gerçekleştirildi.



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