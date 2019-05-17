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Ata'nın izinde bisikletle Aydın'dan Samsun'a

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bisikletle Aydın'ın Didim ilçesinden Samsun'a gitmek üzere yola çıkan 3 arkadaş, Amasya'ya ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bisikletle Aydın'ın Didim ilçesinden Samsun'a ulaşmak üzere yola çıkan 3 arkadaş, Amasya'ya geldi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla bu kentte düzenlenen etkinliklere katılmak için bisikletle yola çıkan Sabri Karakaya (62), Mesut Ertaş (40) ve Cihan İpekçiler (40), 13 günde bin 205 kilometre pedal çevirerek Amasya'ya ulaştı.

Cihan İpekçiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Türkiye'nin farklı noktalarına bisiklet turu düzenlediklerini, bu sene daha anlamlı olması için rotalarını Samsun'a çevirdiklerini söyledi.

Samsun'a bisikletle ulaştıktan sonra otobüsle geri döneceklerini belirten İpekçiler, hedeflerine varmak için 125 kilometre kadar daha yolları bulunduğuna işaret etti.

Bu yılki gezilerini Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 100 yılı dolayısıyla bu kente planladıklarını anlatan İpekçiler, "Amasya'ya da uğramamız gerektiğini düşündük çünkü Atatürk, Samsun'a ayak bastıktan sonra Amasya'ya da geldi. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında burada da bazı kararlar alındı." dedi.

İpekçiler, turu kimseden destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla düzenlediklerini vurgulayarak, "Bisikletle giderken fiziksel olarak zor olacağı düşünülüyor. İlk 2 gün biraz zor oluyor ama sonra alışıyor bünye. Rampalar biraz sıkıntı, onun dışında bisiklet bence daha avantajlı. Bisikletle gezerken istediğim yerde durup istediğim fotoğrafı çekebiliyorum. Arabayla giderken bu imkanınız yok, çünkü çok hızlı gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bisikletliler, Amasya'da bir süre dinlendikten sonra yollarına devam etti.

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19 mayıs 1919 Amasya Bisiklet turu Didim Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı Samsun

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