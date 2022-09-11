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Ataşehir'de ilginç olay! Kuryenin siparişini çaldılar: "Her şey 10-15 saniyede oldu"

11.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de iddiaya göre, iki farklı adrese sipariş götüren motokurye ilk siparişini vermek için bir binaya girdiği sırada saniyeler içerisinde ikinci siparişi çalındı. Binadan çıktıktan sonra siparişin yerinde olmadığını gören motokurye büyük şaşkınlık yaşadı.

Ataşehir'de ilginç olay! Kuryenin siparişini çaldılar: "Her şey 10-15 saniyede oldu"

Geçen cuma günü saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi Alpkaya Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi. Bu sırada motosikletli iki kişi, motokuryenin binaya girmesini fırsat bilerek motosikletin yanına yaklaştı. Motordaki şüphelilerden biri, sepeti açarak içindeki ikinci siparişi çaldı. Ardından motosikletle hızla caddeden uzaklaştı. İlk siparişini teslim eden kurye, binadan çıktıktan sonra sepetteki siparişi kontrol etti. Siparişin yerinde olmadığını gören motokurye şaşkınlık yaşadı. Hemen binadaki görevli ile binanın güvenlik kamerasına baktı. Kurye güvenlik kameralarını izlediğinde ikinci siparişin çalındığını gördü.

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"HERŞEY 10-15 SANİYEDE OLDU"

Bina görevlisi Fatih Ayvacı, "Yemek siparişi olmuştu. Kurye siparişi bırakıp aşağıya indiğinde diğer paketinin çalındığını fark etti. 'Kamera görüntülerine bakabilir miyiz' dedi. Kamera görüntülerine baktığımızda başka bir kurye, o kuryenin sepetindeki paketi alıp olay yerinden uzaklaştığını gördük. Şaşkınlık içerisindeyim ben de" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir Motokurye sipariş
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