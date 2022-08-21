Boks maçını aratmadı! Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu

Kadıköy’de bir motokurye çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kişilere Mike Tyson yumruğu attı. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek yumruk atmaya başladı.

MIKE TYSON YUMRUKLU KAVGAYI BEKÇİLER SONLANDIRDI

Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

BOKS MAÇINI ARATMAYAN KAVGA KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor. (İHA)

