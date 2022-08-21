HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Boks maçını aratmadı! Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu

Boks maçını aratmadı! Kadıköy’de çevreyi rahatsız eden kişilere motokuryeden Mike Tyson yumruğu

21.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bir motokuryenin çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kişilere Mike Tyson yumruğu attığı anlara ilişkin görüntüler boks ringlerini aratmadı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek yumruk atmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olay tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kadıköy’de bir motokurye çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen kişilere Mike Tyson yumruğu attı. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda, İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulununca yoldan geçip motorunu parkeden bir motokurye, bir süre sonra çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek yumruk atmaya başladı.

kurye

AW694633_04

MIKE TYSON YUMRUKLU KAVGAYI BEKÇİLER SONLANDIRDI

Kısa sürede büyüyen kavga tekmeli, yumruklu kavgaya dönüşünce ringi aratmayan kavga çevredekilerin araya girmesiyle kavga edenler güçlükle ayırılırken bekçilerin gelmesi kavga kısa sürede son buldu.

AW694633_01

AW694633_02

Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...

BOKS MAÇINI ARATMAYAN KAVGA KAMERADA

Boks maçlarını aratmayan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

AW694633_03

Görüntülerde; 3 kişinin çevreyi rahatsız ettiği görülürken motokuryenin yumruk atmasıyla kavganın büyüdüğü, bekçilerin araya girmesiyle kavganın son bulduğu görülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arabayla katılmak yasaklandı... Herkesi şaşkına çevirdi! Gören bir daha baktıArabayla katılmak yasaklandı... Herkesi şaşkına çevirdi! Gören bir daha baktı
Merakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurduMerakla bekleniyordu! Erdoğan Manisa'da duyurdu
Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndüElazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kavga Mike Tyson yumruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Cengiz Ünder'e hayatının şoku! Igor Tudor'dan skandal davranış...

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin'de freni patlayan tır dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

Türkiye, Gaziantep ve Mardin'den gelen acı haberlerle yasa boğuldu!

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul'da gece bekçilerine saldırı! 1 şehit, 4 yaralı

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

Gaziantep'teki katliam gibi kazada acı detaylar!

İlginizi Çekebilir

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Seksi pozlarıyla ünlendi! Hastane yatağından bile para kazandı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Kulaklığını çalan hırsızın peşine düştü! Binlerce dolar harcadı

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.