Ataşehir'de korkutan yangın! Vatandaşlar seferber oldu...

Yangın, saat 22.30 sıraları Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki iki katlı binada çıktı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımlar daireyi kısa sürede sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

TAŞLA CAMLARI KIRDILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevrede oturanlar da seferber oldu. Bir ara itfaiyenin sıktığı suların kapalı camdan içeri girmediğini görenler, yerden aldıkları taşla camları kırdı. İtfaiye ekipleri kırılan camlardan içeriye su sıkarak yangını tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)



