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Ataşehir'de şüpheli ölüm! Yanında silahla kanlar içinde bulundu

08.03.2024 09:59
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Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katındaki bir dairede bir kadın cesedi bulundu. 3 çocuk annesi Rukiye Angi (35), evinde yanında silahla kanlar içinde ölü bulundu. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, İstanbul Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi'nde bir evde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rukiye Angi (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle ilgili detaylı ilgili inceleme başlattı.

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Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Ataşehir
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