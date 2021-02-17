Ataşehir'de yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Yangın, Ataşehir 3034 Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Evden çıkan alev ve dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale için çalışmalara başladı. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan evin yandığı esnada patlama seslerinin duyulması telaşa neden oldu. Alevlerin teslim olduğu ev ise havadan görüntülendi.

İHA

