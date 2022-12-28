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  4. Ataşehir'deki özel hastanede yaşlı hastaya eziyet etmişlerdi! Tepki çeken görüntülerle ilgili 4 tutuklu hakkında karar verildi

Ataşehir'deki özel hastanede yaşlı hastaya eziyet etmişlerdi! Tepki çeken görüntülerle ilgili 4 tutuklu hakkında karar verildi

28.12.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu şahıslar yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ataşehir'deki özel hastanede yaşlı hastaya eziyet etmişlerdi! Tepki çeken görüntülerle ilgili 4 tutuklu hakkında karar verildi

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 şüpheli 6 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. 4 tutuklu sanık için sulh ceza hakimliği tarafından aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol'un haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla yaklaşık 3 ay sonra serbest bırakılmalarına karar verildi. (DHA)

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