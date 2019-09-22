Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu maddeleri lavaboya dökmeye çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir evden uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adresi takibe alan polis, 16 Eylül'de arama kararı alması üzerine eve baskın düzenledi.
Operasyonda şüpheli Tuncer Ö. (38) evin lavabosuna uyuşturucu maddeleri dökmeye çalışırken suçüstü yakalandı.
Adreste yapılan aramada 13,1 gram Skunk, av tüfeği ve 39 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kasten yaralamadan emniyette suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum