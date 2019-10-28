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Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, park halindeki bir araçtan şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 5 Ekim günü Barbaros Mahallesi Zaloğlu Sokağı'nda devvriye görevi yapan mahalle bekçileri, park halindeki bir otomobilden şüphelenerek plaka sorgulaması gerçekleştirdi. Sorgulamada başka bir araca ait bilgilerin çıkması üzerine, otomobilin şasi numarası üzerinden ruhsat bilgilerine ulaşıldı.

Mansur R.'ye (27) ait olduğunu belirlenen otomobilde yapılan aramada, motor kısmında gizlenmiş 1 kilo 470 gram skunk maddesi, bagajda da iki adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli Mansur R.'nin otomobilin kendisine ait olduğunu ancak 3 aydır patronu Mutlu Yaşar A. tarafından kullanıldığını söylemesi üzerine ikinci şüpheli olarak Mutlu Yaşar A. da Ataşehir'deki bir işyerinde gözaltına alındı.

Mutlu Yaşar A.'nın yapılan üst aramasında da 14 bin 950 lira ve 50 Euro para ile bir adet cep telefonuna el konulduğu bildirildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüphelinin tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.

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Ataşehir Gece Kartalları uyuşturucu

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