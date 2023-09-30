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Atatürk büstüne zarar verenler tuttuklandı!

30.09.2023 00:50 | Son Güncelleme:
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Niğde'de Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'ndaki Atatürk büstüne zarar veren şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Atatürk büstüne zarar verenler tuttuklandı!

25 Eylül Pazartesi günü ilçeye bağlı Divarlı Kasabası'nda meydana gelen olayın ardından Niğde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat personeli ile Jandarma Dedektifleri (JASAT) harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde büste zarar veren şahıslar tespit edildi.

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Atatürk büstüne zarar verdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen S.Ç. (19) ve B.Y. (16) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(İHA)

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Niğde atatürk büstü zarar

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