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Atatürk Havalimanı'nda sıcak saatler: 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı çevresinde rüzgarın aniden yön değiştirmesi nedeniyle inişe geçen 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Uçaklar, pist yönünün değiştirilmesinin ardından inişlerine devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda uçaklar için 05-23 olarak adlandırılan pistin, Florya yönündeki 05 doğrultusundan inişler yapıldı. Kalkışlar ise 35-17 numaralı pistten Sefaköy yönüne doğru gerçekleştirildi. Ancak saat 11.00 sıralarında Güney Doğu'dan esen rüzgarın aniden yön değiştirerek Güney Batı doğrultusunda esmesi nedeniyle Florya yönünden iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

THY'nin TK-879 sefer sayılı Tahran-İstanbul seferini yapan Airbus 330 tipi uçağı rüzgar nedeniyle inişini iptal ederek pisti pas geçti. Tahran uçağının ardından inişteki 2 uçak daha pisti pas geçmek zorunda kaldı. Hava Trafik Kontrolörleri bunu üzerine iniş pistinini değiştirdi.

Uçaklar, daha sonra 05-23 pistinin Ataköy yönünden inişlerine devam etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı uçak THY

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