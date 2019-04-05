Atatürk Havalimanı taşınıyor! İstanbul'da bu yollar kapalı (İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle UKOME'nin aldığı karar çerçevesinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR Bu kapsamda, bugün 22.00'den yarın 23.59'a kadar Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) İstanbul Havalimanı girişine kadar olan yolu kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı ile Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım 15 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerinde şev düzenleme çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma 19 Nisan'a kadar diğer şeritlerden izin verilecek.

Bolu-Gerede-Çerkeş yolunun 90. kilometresindeki heyelan nedeniyle Gerede-Çerkeş istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kocaeli-Sakarya yolunun 0-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüneller aralıklı ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde bağlantılı güzergahlara yönlendiriliyor. Artvin-Uzundere ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 28-30 ile 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor. Suşehri-Gölova-Erzincan yolunun 2-7. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.