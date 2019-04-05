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Atatürk Havalimanı taşınıyor! İstanbul'da bu yollar kapalı (İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 22.00'den yarın 23.59'a kadar trafiğe kapalı olacak. Öte yandan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.

Atatürk Havalimanı taşınıyor! İstanbul'da bu yollar kapalı (İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle UKOME'nin aldığı karar çerçevesinde İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda, bugün 22.00'den yarın 23.59'a kadar Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil) İstanbul Havalimanı girişine kadar olan yolu kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı ile Bolu Doğu kavşakları 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım 15 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerinde şev düzenleme çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma 19 Nisan'a kadar diğer şeritlerden izin verilecek.

Bolu-Gerede-Çerkeş yolunun 90. kilometresindeki heyelan nedeniyle Gerede-Çerkeş istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

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Milas-Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 0-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tüneller aralıklı ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde bağlantılı güzergahlara yönlendiriliyor.

Artvin-Uzundere ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 28-30 ile 31-32. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Suşehri-Gölova-Erzincan yolunun 2-7. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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THY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı. Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece yapılan taşıma ile (96 TIR seferi yapıldı) taşımalarımızın planlandığı gibi yüzde 36'si tamamlandı. Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" dedi.

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TIRLARLA TAŞINACAK

Türk Hava Yolları'na (THY) ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan tırlar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyor. Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebiliyor.

Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

AA

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