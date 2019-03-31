HABER

Atatürk Havalimanı’nda polisin sıkı çalışması kuyrukları bitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi.İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan’dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sabah saatlerinde oluşan kuyruk polislerin aralıksız çalışması ile sona erdi.
İstanbul Havalimanı’nın 7 Nisan’dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması ile ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı, havayolu şirketlerinin yaz tarifesinin başlangıcı olan 31 Mart Pazar günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Yaşanan yoğunluğa 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle havalimanındaki polislerin bir kısmının seçim merkezlerinde görevlendirilmesi eklenince pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Pasaport kontuarında görev yapan polisler ise sabah saatlerinden itibaren başlayan kuyruğu azaltmak ve yolcuların uçaklarına yetişebilmesi için yoğun çaba harcadı.

Yolcular uçağı kaçırmasın diye yemek yemediler
Atatürk Havalimanı’nda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin yoğun ve başarılı çalışmaları ile eritildi. Yolcuların uçağını kaçırmaması için ofislerde görev yapan polisleri pasaport bankolarında çalıştıran yetkililer, yolcuları uçaklara yetiştirdi. Saat 15.00 sıralarında pasaport kuyruğunun bitmesinin ardından sabahtan beri mola yapmadan çalışan polis memurları ancak yemek yiyebildi.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
'18 yaş altı en uzun boylu kız' unvanlı Rumeysa oyunu kullandı'18 yaş altı en uzun boylu kız' unvanlı Rumeysa oyunu kullandı
Balıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandıBalıkesir'de 90 yaşındaki kadın, oyunu ekiplerin yardımıyla kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Sokakta 'çıplak adam' paniği! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Adana'da sandık kavgası! Polis havaya ateş açtı

Son dakika! Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Oyunu kullandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti!

Sadece 11 seçmen var! Bu köyde oy verme işlemi 1,5 saatte bitti

Türkiye'nin en erken biten seçim sandığı

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

Türkiye sandık başında! Papağanıyla gelen de var, atıyla gelen de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.