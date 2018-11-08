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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

Valizindeki spor ayakkabılar içinde 3 kilo 587 gram kokain bulunan Güney Afrikalı kadın yolcu tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında düzenlenen operasyonda, valizinde spor ayakkabılar içinde 3 kilo 587 gram kokain ele geçirilen Güney Afrikalı yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Kasım'da, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Güney Afrikalı kadın yolcu M.B.N'yi (42) takibe aldı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada, dört çift spor ayakkabıya gizlenmiş 3 kilo 587 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan M.B.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı kokain spor ayakkabı

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