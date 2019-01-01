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Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı dönüşü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Yılbaşı tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin ve gurbetçilerin dönüşü nedeniyle dış hatlar gidiş terminalinde yoğunluk yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yılbaşı tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin ve gurbetçilerin dönüşü nedeniyle yoğunluk oluştu.

Dış hatlar gidiş terminalinin girişindeki arama noktaları ve bankoların önünde, 2019'a Türkiye'de giren turistlerin ve gurbetçilerin tatilin son gününde memleketlerine ve çalıştıkları ülkelere dönmek istemeleri nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Almanya'da yaşayan Sevilay Keskin, arkadaşlarıyla birlikte yılbaşını Türkiye'de geçirmek istediklerini söyledi.

Keskin, 1 hafta İstanbul'da kaldıklarını ve bugün Almanya'ya döneceklerini ifade etti.

Hindistanlı Munish Gupta da ailesiyle Türkiye'de harika bir tatil geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesini gezdiklerini dile getiren Gupta, "Kapadokya'ya gittik, oradan Kuşadası'na geçtik. Oradan da İstanbul'a döndük. Yeni yıla burada girdik. Çok güzel geçti. Havalimanında bu kadar büyük bir yoğunluğu beklemiyorduk. Turistlerin dönmesini bekliyorduk ancak bu kadar olacağını tahmin etmedik." ifadelerini kullandı.

Bu arada, havalimanında görevli personel ile pasaport kontrol noktalarındaki polisler, yoğunluğu ve bekleme süresini azaltmak için tüm noktaları açık tuttu.

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Atatürk Havalimanı yılbaşı yoğunluk

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