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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarı’nda yayınlarını 4-12 Ekim tarihleri arasında Eskişehirli kitapseverlerle buluşturuyor.Eskişehir’de 100’ü aşkın yayınevini ve sivil toplum örgütünü buluşturan fuarda, Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de düzenleniyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarında

Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarı’nda yayınlarını 4-12 Ekim tarihleri arasında Eskişehirli kitapseverlerle buluşturuyor.
Eskişehir’de 100’ü aşkın yayınevini ve sivil toplum örgütünü buluşturan fuarda, Türkiye’nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleri de düzenleniyor. 500 civarındaki yayınımızla katıldığımız fuardaki standımıza Eskişehirli kitapseverler yoğun ilgi gösteriyorlar. Eskişehirli kitap tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği fuar 12 Ekim Cumartesi akşamı sona eriyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarında

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarında

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3’üncü Eskişehir Kitap Fuarında

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