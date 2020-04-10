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  4. Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'ye hakaret etmişti! Tutuklandı

Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'ye hakaret etmişti! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 21:15 | Son Güncelleme

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Emre G. tutuklandı.

Atatürk, Mevlana ve Şems-i Tebrizi'ye hakaret etmişti! Tutuklandı

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin, İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) vasıtasıyla zanlının sorgulanma işleminin yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, sorgusunun ardından, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' maddeleri uyarınca Konya 4.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, stand-up gösterisinde Mustafa Kemal Atatürk, Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'yi aşağıladığı gerekçesiyle dün Emre G. hakkında soruşturma başlatılmış, şüpheli hakkında, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Yasa'ya muhalefet, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya Atatürk stand-up'çı HAKARET Mevlana

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