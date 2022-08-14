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Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

14.08.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait halka açık spor tesisleri ve alanlarıyla halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlar ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Atatürk Orman Çiftliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki toplam 6 bin 545 metrekarelik taşınmazın halka açık spor tesisleri ve alanları ile buralara gelenlerin yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

AYLIK 17 BİN LİRA ARTI KDV

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık 17 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 61 bin 200 lira olarak belirlendi.

10 YILLIĞINA 'KİRAYA' VERİLECEK

İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.

HGF

25 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

İhale, 25 Ağustos saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak.

Teklif mektuplarının ihale saatine kadar AOÇ Ticaret Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.

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(AA)


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Atatürk Orman Çiftliği
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