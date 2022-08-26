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Atatürk paylaşımı tepki çekmişti! Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar ile ilgili yeni gelişme

26.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alınan Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar görevden alındı. Ayrıca, Tunceli Valiliği’nin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Feyzi Aytar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve Aytar hakkında adli soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.

Atatürk paylaşımı tepki çekmişti! Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar ile ilgili yeni gelişme

Tunceli'de Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar'ın kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren paylaşımı tepki çekmişti. Olay sonrası açığa alınan Aytar'ın görevden alındığı belirtildi.

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WHATSAPP GRUBUNDA PAYLAŞTI! GÖREVDEN ALINDI

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan 'Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü' WhatsApp grubunda 20 Ağustos'ta Atatürk ve Anıtkabir’i Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Yazının ardından Valilik idari soruşturma başlattı ve Aytar açığa alındı. İdari soruşturma sonucu Aytar’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevinden alındığı belirtildi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca, Tunceli Valiliği’nin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Feyzi Aytar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve Aytar hakkında adli soruşturma da başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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Tunceli atatürk
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