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Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 16:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri esnasında törene katılan Kıbrıs gazisi Hüseyin Çepik fenalaştı. Beyin kanaması geçiren gaziyi, İlçe Kaymakamı Ömer Dereci'nin makam aracı hastaneye yetiştirdi.

Atatürk'ü anma töreninde yürekler ağza geldi!

Viranşehir'de gerçekleşen Atatürk'ün anma programı saygı duruşunda bulunmasıyla başladı. Programda İstiklal Marşı okunduğu sırada fenalaşan gazi Hüseyin Çepik aniden yere yığıldı. Törende hazır bulunan Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Uzman Doktoru Yusuf Altınöz gaziye anında müdahale etti. İlçe Kaymakamı Ömer Dereci makam aracını tahsis ederek, gaziyi hemen Viranşehir Devlet Hastanesine gönderdi.

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Viranşehir Devlet Hastanesine gelen gaziyi burada AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sina Ateş ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız yalnız bırakmadı. Hemen müdahale edilen Kıbrıs gazisi Hüseyin Çepik'in tomografisi çekildi. Tomografiden çıkan sonuca göre Acil Uzman Doktoru Yusuf Altınöz hastanın tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdiğini söyledi.

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İlçe Kaymakamı Ömer Dereci de hastaneye gelerek gazi Hüseyin Çepik hakkında doktorlardan bilgi aldı. Dereci, gazi yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gazi yakınları İlçe Kaymakamı Dereci, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halaf Kete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Gazi Hüseyin Çepik daha sonra Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Viranşehir mustafa kemal atatürk 10 Kasım

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