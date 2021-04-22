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Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

22.04.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemlerde birçok etkinliklerden geri kaldığımız gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evde, sokak kısıtlaması gölgesinde geçecek. Atatürk’ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri, 23 Nisan mesajları, kısa kısa şiirler de sosyal medyadan paylaşılacak. Evde olduğumuz ve etkinliklere katılamadığımız bu günlerde 23 Nisan mesajları, sözleri ve şiirlerinin önemi farklı olacak…

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Türkiye’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMMnin açıldığı tarih olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmişti. 23 Nisan’a özel Atatürk’ün 23 Nisan sözleri, her yıla, her döneme damgasını vuruyor. Türkiye sevgisini aklında, kalbinde, göğsünde, ruhunda taşıyan her vatan evladı, en farklı, yaratıcı 23 Nisan mesajlarını, sözlerini ve şiirlerini okurken, hem duygulanır ve hem de gururlanır…

ATATÜRK’ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” M. K. Atatürk

“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.” M. K. Atatürk

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.” M. K. Atatürk

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” M. K. Atatürk

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.” M. K. Atatürk

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

EN FARKLI 23 NİSAN MESAJLARI, SÖZLERİ

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. 23 Nisan kutlu olsun.

Çocuk yurdun temelidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Sözleri ile Çocuklarımızın gününü kutlayalım. Unutmayın onlar bizlerin geleceği..

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlanır bu olay.
Buluşma nedenini,
Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke sayısı çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları
Yurdumuza koşuyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayramı
Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen ol çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
Bizi kurtaran,
Öndere inanan,
Her işte üstün,
Sen ol çocuğum.
Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen,
Yurduna güven,
Sen ol çocuğum.
Hasan Ali Yücel

23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN’IN ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 1. yılında kutlanmaya başlandı 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla, ilk etapta 1 Kasım olarak kabul edilen, sonrasında ise 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927 tarihinde ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde gerçekleştirilen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu.

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin sebebi, 1920 tarihinde o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır.

23 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021’de Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde bulunuyor.

23 NİSAN’DA SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Mustafa Kemal Atatürk

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