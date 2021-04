Atatürk'ün 23 Nisan ile ilgili yaratıcı sözleri | En farklı 23 Nisan mesajları, sözleri ve kısa şiirleri

Türkiye’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMMnin açıldığı tarih olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan etmişti. 23 Nisan’a özel Atatürk’ün 23 Nisan sözleri, her yıla, her döneme damgasını vuruyor. Türkiye sevgisini aklında, kalbinde, göğsünde, ruhunda taşıyan her vatan evladı, en farklı, yaratıcı 23 Nisan mesajlarını, sözlerini ve şiirlerini okurken, hem duygulanır ve hem de gururlanır…

ATATÜRK’ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." M. K. Atatürk

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk