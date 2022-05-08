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ATATÜRK'ÜN VALİDESİ ZÜBEYDE HANIM GERÇEKTE KİM? Zübeyde Hanım ne zaman vefat etti? Zübeyde Hanım nasıl biriydi?

08.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs Anneler Günü'nde anneler için alınacak hediyeler ile birlikte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da araştırılan konular arasında yer alıyor. Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın nasıl bir hayat geçirdiği Anneler Günü'nde merak ediliyor. İşte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair detaylar!

ATATÜRK'ÜN VALİDESİ ZÜBEYDE HANIM GERÇEKTE KİM? Zübeyde Hanım ne zaman vefat etti? Zübeyde Hanım nasıl biriydi?

Anneler Günü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım araştırılıyor. Ömrünü evlatlarına adayan annelerin bugün yani 8 Mayıs Anneler Günü kutlanıyor. Bu özel günde Ulu Önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım da unutulmadı. Mustafa Kemal Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım'ın hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ZÜBEYDE HANIM KİMDİR?

1857 yılında Selanik’te doğan Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Osmanlı devrinde, 2. Mehmed zamanında Karaman’dan Rumeli'ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langaza'da toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesindendir. Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da, Karaman’dan gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında bulunan Vodina Sancağı’na bağlı “Sarıgöl” de denilen “Kayalar” Nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Langaza’ya yerleşmiştir.

Dedesi Feyzullah Efendi’in taşıdığı “Sofu-zade” (Sofular) lâkabı, yerleştikleri Sarıgöl bölgesindeki yer adları ve ailedeki hatıraların gösterdiği üzere, Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu Karaman’dan Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da “Konyarlar” olarak Rumeli’de anılan Yörük Türkmenlerdendir. Zübeyde Hanım, 1857’de Lankaza’da dünyaya gelmiştir. Babası Sofuzade Feyzullah (Sadullah) Ağa, annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dır. Döneminde kadınların okula gitmesi yaygın olmadığı için, okur yazar oluşu nedeniyle kendisi de Zübeyde Molla olarak anılırdı.

ATATÜRK'ÜN VALİDESİ ZÜBEYDE HANIM GERÇEKTE KİM? Zübeyde Hanım ne zaman vefat etti? Zübeyde Hanım nasıl biriydi?

ATATÜRK'ÜN BABASI ALİ RIZA EFENDİ İLE EVLİLİĞİ

Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871 yılında henüz 14 yaşında iken evlenmiştir. Ali Rıza, sarışın ve mavi gözlü bir kadınla evlenmeyi düşlerken, kendisinden 20 yaş küçük olan, siyah saçlı ve derin mavi gözlü bu kadına sevdalandığını belirtmiştir.

Yeni çift Selanik Yenikapı semtinde yeni hayatını başlatmış ve Zübeyde Fatma, Ömer ve Ahmet adlı çocukları doğmuştur. Ancak Fatma bu dönemde ölmüştür. Eşi Ali Rıza'nın Yunanistan sınırında Çayağzı (ya da Papaz Köprüsü)'na tayin ediliği için taşınmış ve orada Ömer ve Ahmet hayatını kaybetmiştir. 1881’de dördüncü çocukları Mustafa, 1885’te Makbule, 1889’da Naciye doğmuştur. Naciye, küçük yaşta veremden hayatını kaybetmiştir. Ali Rıza Efendi de 1888 yılında ölmüştür.

Zübeyde, çocuklarını da alarak abisi Hüseyin Bey'in Langaza'daki çiftliğine git Babasının erken ölümünün ve dayısının çiftliğinde ailenin erkeği olarak yaşadıklarının Mustafa üzerinde derin etkileri olduğu düşünülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Mustafa Kemal Atatürk
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