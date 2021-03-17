Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları | Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri ve mesajları

Bu sene 106. yılını kutlayacağımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, Türk tarihi için oldukça büyük önem taşıyor. Çanakkale savaşı ile birlikte Çarlık Rusyası yıkılmış ve Ruslar'ın sıcak denizlere inme hayalleri de yerle bir olmuştu. Peki Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri neler? En güzel Çanakkale savaşı mesajları... ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞI İLE İLGİLİ MESAJLARI Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal ATATÜRK “Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.” 3 Mayıs 1915 Arıburnu – Mustafa Kemal ATATÜRK “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir”

(25 Nisan 1915 Conkbayırı) Mustafa Kemal ATATÜRK

“Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.” Atatürk’ün 57. Alay ile ilgili söyledikleri Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. – Mustafa Kemal ATATÜRK – ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ HAKKINDA Dünya Savaşının en kritik muharebeleri arasında bulunan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda mevcut savaşın yönünü değiştirdi. Dünya tarihine geçen en önemli savaşlardan biri olarak bilinen Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 tarihinde başladı ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar sürdü. Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen savaş Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında gerçekleşti. Dünya Savaşı'nı daha fazla uzatması ve birçok ülkede iktidar değişikliğine neden olmasıyla, oldukça önemli bir yere sahiptir.

ÇANAKKALE SAVAŞI SONUÇLARI Savaşın bitiminde yeni bir devletin fitili ateşlenmiştir.

Özellikle Çarlık Rusya'nın ihtiyacı olan yardım devlete ulaşmadığı için, Sovyetler Birliği'nin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.

Sürekli olarak kaybetmeye başlayan Osmanlı Devleti biraz da olsa prestij ve güç kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan 500 bin, İngiltere'den 400 bin ve Anzaklar ile beraber Fransa üzerinden 125 bin asker bu savaşa katılım sağlamıştır. Savaşın sonunda itilaf Devletlerinden 250 bin kadar asker ölürken, Osmanlı Devleti’nde ise yaklaşık 253 bin Türk askeri şehit düşmüştür. -Mustafa Kemal Atatürk'e olan inanç ülke çapında çok daha büyümüştür.

ÇANAKKALE SAVAŞIYLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ KİŞİLERDEN SÖZLER Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu-ciddiyetini koruyordu. (Robert Rhodes James) Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill) Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir. Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. (Sami Paşazade Sezai)