Atatürklü Çanakkale savaşı mesajları | Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri ve mesajları

“Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları’nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.” Atatürk’ün 57. Alay ile ilgili söyledikleri

Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş. Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor. Ama ne ilerleme! Bir an bile sarsılma, durma, geriye bakmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur’an okuyor bilmeyenler Kelime-i şahadet getiriyor. Az sonra öleceğini bile bile gözünü kırpmadan şahadete gidiyor. İşte Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasını sağlayan şey milletimiz ve onun askerindeki bu yüce ruhtur. – Mustafa Kemal ATATÜRK –

ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ HAKKINDA

Dünya Savaşının en kritik muharebeleri arasında bulunan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda mevcut savaşın yönünü değiştirdi. Dünya tarihine geçen en önemli savaşlardan biri olarak bilinen Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 tarihinde başladı ve 9 Ocak 1916 tarihine kadar sürdü. Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşen savaş Osmanlı İmparatorluğu ile itilaf devletleri arasında gerçekleşti. Dünya Savaşı'nı daha fazla uzatması ve birçok ülkede iktidar değişikliğine neden olmasıyla, oldukça önemli bir yere sahiptir.