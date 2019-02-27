Atatürk'ten Şentop'a 99 yılda 29 Meclis Başkanı

SİNAN USLU - Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Meclis Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten Mustafa Şentop'a kadar 29 TBMM Başkanı görev yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM yalnızca yasama yetkisini değil, aynı zamanda yürütme yetkisini de milli iradenin merkezini teşkil eden Mecliste toplarken, Meclis başkanı aynı zamanda hükümet ve devlet başkanı olarak görev yapıyordu.

Atatürk, 23 Nisan 1920'de açılan Meclise 24 Nisan 1920'de Başkan seçildi ve bu görevi, Cumhuriyetin ilanıyla Cumhurbaşkanı seçildiği 29 Ekim 1923'e kadar sürdürdü.

1921'de Büyük Millet Meclisi Orduları Başkomutanı olarak, Sakarya Meydan Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdı. Bu zafer nedeniyle, Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi.

Atatürk, dünya parlamentoları tarihi açısından TBMM Başkanlığı ve harpte fiili Başkomutanlık görevlerini aynı anda ve olağanüstü yetkiyle üstlenen ilk başkan oldu.

Atatürk'ten görevi Ali Fethi Okyar devraldı. İstanbul Mebusu olarak ilk TBMM'de yer alan Okyar, 1 Kasım 1923'te Meclis Başkanlığına seçildi.