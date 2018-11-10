Atatürk'ün hayatını müzikle anlattılar

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında "Sensin Atatürk" senfonisiyle andı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konserde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in hazırladığı 55 dakikalık eser seslendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in danışmanlığında hazırlanan eserin anlatıcılığını da sanatçı Altuğ Dilmaç üstlendi.

Yokluktan gelen bir liderin farklı yönlerini anlatan "Sensin Atatürk" adlı senfonik eserin dünya prömiyerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Bale Bölümü Şan Korosu eşlik etti.

