HABER

Atatürk'ün hayatını müzikle anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 22:49 | Son Güncelleme

İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını konu alan "Sensin Atatürk" senfonisinin dünya prömiyeri yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında "Sensin Atatürk" senfonisiyle andı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen konserde orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in hazırladığı 55 dakikalık eser seslendirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Türkan Başyiğit'in danışmanlığında hazırlanan eserin anlatıcılığını da sanatçı Altuğ Dilmaç üstlendi.

Yokluktan gelen bir liderin farklı yönlerini anlatan "Sensin Atatürk" adlı senfonik eserin dünya prömiyerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Bale Bölümü Şan Korosu eşlik etti.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)Alanya'ya şehit ateşi düştü (2)
İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalıİstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük Önder Atatürk Müzik Senfoni

En Çok Okunan Haberler

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal çıktı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit evinde yürek burkan yazı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Şanlıurfa karıştı! İki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü!

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarın kapalı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak yağış geliyor

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

İstanbul'da insan seli! TÜYAP'a akın ettiler

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Kapadokya'da tepki çeken görüntü: Kaçak yapının üzeri toprakla örtüldü

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.