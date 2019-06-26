Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100'ncü yılı kutlandı

Düzenlenen kortej yürüyüşünün önünde ise Tokat Atlı Okculuk Spor Kulübü sporcuları ise at üzerinde geleneksel kıyafetleri ile geçiş yaptı. Geleneksel kıyafetleri ile at üzerinde yürüyüşe katılan sporcular vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'nın çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal, ilki 26 Haziran 1919 olmak üzere Tokat’a toplam 6 defa gelmistir. Aynı yıl 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde tekrar gelmiştir. Bunun haricinde 1924, 1928 ve 1930 yıllarında da Cumhurbaşkanı iken yine şehrimize geldiğini biliyoruz. Bu ziyaretlerin ilk üçü aynı yıl gerçekleşiyor ve düşman işgalinin etkisiyle bitap düşen halkı yeniden motive etmek ve Milli Mücadele fitilini ateşlemek için ulaşımın zar zor yapıldığı, türlü imkansızlıklar içerisinde gerçekleşiyor. Anadolu’nun birçok noktasına düzenlenen bu ziyaretler milli mücadele ruhunu besleyen en önemli unsurlardandır. Gazi Mustafa Kemal’in farklı zamanlarda gerçekleştirdiği yurt gezilerinin araştırılması, hem Kurtuluş Savaşı hem de Cumhuriyet döneminin daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlayacaktır. Onun bu gezilerde verdiği mesajlar çok iyi bir şekilde algılanmalı ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde mutlaka aktarılmalıdır. Çok kısa bir zamanda çok büyük işler başarabilmenin sırrını bu gezilerde aramak gerek."

Programda günün anlamını belirten şiirler okunurken, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Atatürk konulu resim sergisi gezildi.

