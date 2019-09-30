Atıksu tesisi ihalesi iptal edildi;mahalle sakinleri tepki gösterdi

Ali ABLAY - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati öneme sahip ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak "bütçe imkânları" gösterildi. Eyüpsultan Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, iptal edildi. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemliydi.İSKİ, 25 Ağustos 2017 tarihinde 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı' işini 'Pazarlık' usulüne göre ihale etmiş ve teklifleri almıştı. Aradan geçen 2 yıl içinde teklifleri değerlendiren İSKİ, bugünlerde ihale sonucunu açıklaması beklenirken ihaleyi iptal etti. Eyüp ilçesine bağlı Silahtarağa mahallesinde yaşayan vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdiler.

"BU KARARI NEYE DAYANARAK VERMİŞLER?"

Silahtarağa Mahallesi sakinlerinden Burak Sezer, “Bu derenin olduğu yer çok kokuyor, arabayla bile geçerken camı kapatıyoruz kokudan dolayı. Bir karar vermişler ama bu kararı neye dayanarak vermişler, herhalde buradan çok fazla geçmiyorlar. Belki de o yüzden iptal etmişlerdir. Ben burada 27 yıldır yaşıyorum burası bildim bileli böyle. Biz parkta oturuyoruz, yeri geliyor mangal yapıyoruz, burada çay içiyoruz ama kokudan çok rahatsız olup başka yerlere gidiyoruz. burada bir arıtma tesisi olması herkes için iyi olurdu" dedi.

"BURADAN HERKES RAHATSIZ"

Mahalle sakinlerinden Turgay Uzel ise, “38 yıldır Alibeyköy Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim buraya çoluğumuz çocuğumuz geliyor. Herkes rahatsız buradan. Su arıtma tesisinin buraya kurulması lazımdı çünkü burada yaşayan insanlar var. Kokudan pislikten durulmuyor. Buraya bu tesis şart. Sol taraf belediyenin tesisi. Burada insanlar nikah kıyıyor, insanlar piknik yapıyor" diye konuştu.

Her gün bu yolu kullanmak zorunda olduğunu belirten Şengül Özalp ise, "Dere kokuyor. Yoğun bir atık vardı. Leş gibi bir su vardı. Garip hayvanlar vardı. Bazen derenin rengi değişiyor. Daha tuhaf kokular oluyor" şeklinde konuştu

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