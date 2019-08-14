İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Türkiye'den 40 üniversite öğrencisi, "dünyanın en büyük üniversitelerarası sürdürülebilir konut yarışması" olarak bilinen Solar Decathlon Afrika için yosundan enerji elde eden ve toprak panel yapı sisteminden oluşan sıfır enerji ve sıfır atık konseptli çevre dostu "akıllı ev" tasarladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ), inşaat, çevre ve makine mühendisliği ile mimarlık gibi 10 farklı branştan doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi 40 kişiden oluşan ve kendilerine "Team Bosphorus" ismini veren takım, ABD Enerji Bakanlığı tarafından 2002'de başlatılan Solar Decathlon'da ilk kez Türkiye'yi temsil edecek.

"Yosunun enerjisi toprakla buluşuyor" sloganıyla bir araya gelen takım, yarışma için sürdürülebilir enerji verimli, doğal malzemelerden oluşan, yenilikçi ve çevre dostu "akıllı ev" tasarladı.

Takım, açık koridorlu, avlulu Türk evlerindeki hayatı da andıran ve genellikle toprak olarak inşa edilen Fas'taki yerel ev tipolojisine verilen "riad" isminden de etkilenerek yaptıkları eve, ilk hecesiyle "yeniden" kelimesini, ikinci hecesiyle ise avlu manasında kullanılan "courtyard" ile "riad"ı çağrıştıran ve "yenilikçi riad" anlamına gelen "ReYard" ismini koydu.