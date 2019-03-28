Atıl durumdaki binalar turizme kazandırılacak

YASİN DİKME - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret etmeye başladığı Şanlıurfa'da, konaklama sorununun giderilmesi için atıl durumdaki binalar ve turizm yatırımı olarak başlayıp ancak faaliyete girmeyen yapıların en kısa sürede otele dönüştürülmesi hedefleniyor.

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin başlangıç noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe sayesinde ünü her geçen gün artan Şanlıurfa, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinden dolayı çok daha fazla kişiyi konuk etmesi öngörülen kentte yaşanan konaklama sorunu, atıl durumunda olan ve daha önce hastane veya kamu kurumu olarak kullanılan binaların, restore edilip otele dönüştürülmesiyle çözülecek.

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Uncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Göbeklitepe Yılı" dolayısıyla kentte yoğun bir turizm hareketliğinin yaşandığını söyledi.