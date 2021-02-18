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Atina’da bu kez ‘Çeşme’ endişesi!

18.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Atina’da bu kez ‘Çeşme’ endişesi!

Türkiye ile Yunanistan arasında, geçen ağustos-kasım döneminde Doğu Akdeniz’de yaşanan ‘Oruç Reis’ krizinin hâlâ tartışıldığı Atina’da şimdi de ‘Çeşme’ endişesi başladı. Türkiye’nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina’yı telaşlandırdı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Türk oşinografi gemisi 'Çeşme'nin Navtex ilan edilen bölgedeki olası faaliyetleri Yunanistan'da panik yarattı.

Yunan basınına yansıyan haberlerde Çeşme’nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de ‘tahrik’ teşkil ettiği öne sürüldü.

Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra istikşafi gförüşmelere yeniden başlamıştı. Görüşmelerin 62. turunda Türkiye tarafından ilan edilen Navtex dikkat çekmişti. ‘Çeşme’ ile ilgili Navtex’in, Türkiye’nin 11 Şubat’ta Atina’da ‘Dostluk Forumu’ adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi.

ANKARA'DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ‘Dostluk Forumu’na, “Yunan Dışişleri Bakanı (Nikos Dendias) tarafından ülkemize yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi ‘dostluk’ üzerine değil, Türkiye’ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir” sözleriyle tepki göstermişti.## ANKARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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