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  4. Atina'daki göçmen karşıtı gösteri sırasında Deutsche Welle muhabiri darp edildi

Atina'daki göçmen karşıtı gösteri sırasında Deutsche Welle muhabiri darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:48 | Son Güncelleme

Atina'daki göçmen karşıtı gösteri sırasında Deutsche Welle muhabiri darp edildi

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, aşırı sağcı grupların düzenledikleri göçmen karşıtı gösteri sırasında, gösteriyi takip eden Deutsche Welle'nin Atina muhabiri Thomas Jacobi'nin darp edildiği bildirildi.

Alınan bilgilere göre, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda düzenlenen gösteride fotoğraf çekmeye çalışan Jacobi'nin kamerasına göstericiler tarafından el konulmak istendi.

Göstericiler daha sonra haber takibinde ısrar eden Jacobi'yi önce yere düşürdü, ardından da kafasına vurdu.

Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Hükümet, Sintagma Meydanı'nda Thomas Jacobi'ye yapılan faşist saldırıyı şiddetle kınıyor. Basın özgürlüğünün korunması her demokratik devletin görevidir.'' ifadelerini kullandı.

Yabancı Muhabirler Derneği tarafından yapılan açıklamada ise muhabirlerin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için derneğin yetkililerle en kısa zamanda görüşmeler yapacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
atina Deutsche Welle Yunanistan

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