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Atlantik Okyanusu'nda kaybolan balıkçı hayata böyle tutundu! 2 gün sonra şamandırada bulundu

28.12.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da Atlantik Okyanusu'na açılan tekneden düşen bir balıkçı, akıntıya kapılarak kayboldu. Okyanusta 2 günlük süren arama çalışmaları sonunda balıkçı, sinyal şamandırasına tutunmuş halde bulundu. Şamandırada 2 gün boyunca kurtulmayı bekleyen balıkçı, aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Atlantik Okyanusu kıyısındaki Sao Joao da Barra şehrinden 25 Aralık’ta balık tutmak için açılan 43 yaşındaki balıkçı Deivid Soares, tekneden düştükten sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Ailesinin endişelenerek çevredekilerden yardım istemesi üzerine Deivid’in arkadaşları harekete geçti. Okyanusta 2 günlük süren arama çalışmaları kapsamında Soares, okyanusun ortasındaki bir sinyal şamandırasına tutunmuş halde bulundu.

SOĞUKTAN ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Balıkçı Soares başına gelenleri anlatırken, suya düştükten sonra teknesine geri dönmek için 10 dakika boyunca uğraştığını ancak okyanustaki güçlü akıntı sebebiyle başaramadığını söyledi. Bunun üzerine daha fazla yorulmamak için gömleğini ve pantolonunu çıkararak kendini akıntıya bırakan Deivid, 4 saat sonra ulaştığı sinyal şamandırasına tırmanarak yardım beklediğini ifade etti. Şamandırada beklediği 2 gün boyunca soğuktan öleceğini düşündüğünü belirten balıkçıya, götürüldüğü acil serviste yapılan sağlık kontrolünde aşırı sıvı kaybı teşhisi konularak tedaviye başlandı.

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"DAHA İYİ BİR ADAM OLMAK İÇİN İKİNCİ FIRSATIM OLDU"

Kurtarıldıktan bir gün sonra işine dönen Soares, yaşadığı bu kötü tecrübenin ardından, “Hayata daha farklı gözlerle bakmak ve daha iyi bir adam olmak için ikinci bir fırsatım oldu” dedi.

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Brezilya atlantik okyanusu

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