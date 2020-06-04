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  4. ATM’de görünce şaştı kaldı! Hemen yetkililere teslim etti

ATM’de görünce şaştı kaldı! Hemen yetkililere teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde özel bir bankanın ATM’sinde unutulan bir miktar parayı bulan vatandaş, dürüstlük örneği sergileyerek bulduğu parayı banka yetkililerine teslim etti.

ATM’de görünce şaştı kaldı! Hemen yetkililere teslim etti

Bandırma’da İnönü Caddesi üzerinde bulunan özel bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinin para haznesinde kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından işlem sonrası unutulan parayı gören Ersan Moralı adlı vatandaş, tam bir dürüstlük örneği sergiledi. Akşam mesai saatinden sonra gerçekleşen olayda bankada durumu bildireceği bir yetkili bulamayan Moralı, ertesi sabah parayla birlikte soluğu banka şubesinde aldı.

Bankanın şube müdürü Gamze Yükseler ile görüşerek durumu anlatan Moralı, yetkililerin incelemeleri ardından hazırlanan tutanak karşılığında parayı banka müdürü Gamze Yükseler’e teslim etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM'

İlk kez hayatında böyle bir olay yaşadığını ifade eden Moralı İHA’ya yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde bankanın önünden geçerken gözüm bir anda ATM cihazındaki paraya takıldı. İlk önce gördüğümde şok oldum. Çevredeki vatandaşlara bakınarak acaba yeni işlem yapan biri tarafından unutulup unutulmadığını gözlemledim. Ama gelen giden olmayınca durumu banka yetkililerine bildirmek istedim. Mesai saati sona erdiği için bankada durumu anlatacak kimseyi bulamadım. Parayı yanıma aldım ve eve gittim. Sabah erken saatte banka açılır açılmaz banka yetkililerine durumu anlattım. Sağolsunlar ilgilenerek gerekli incelemeyi yaptılar ve tutanak karşılığında parayı benden teslim aldılar. Umarım parayı unutan kişi bulunur ve kimse mağdur olmaz. Ben insanlık ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. İçim rahat" diye konuştu.

ATM’de unutulan parayı banka yetkililerine teslim etti

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